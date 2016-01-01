

رينو تستعد لإطلاق أول نسخة كهربائية لواحدة من أشهر سياراتها الصغيرة رينو تستعد لإطلاق أول نسخة كهربائية لواحدة من أشهر سياراتها الصغيرة

تستعد رينو في الوقت الحالي لإطلاق نسخة كهربائية لواحدة من أشهر سياراتها الصغيرة، وهي رينو توينجو التي تنتمي لفئة سيارات هاتشباك المدمجة، حيث تخطط الشركة لإطلاق أول نسخة كهربائية من سيارتها توينجو خلال عام 2020 الحالي.



وذكر هذا الخبر موقع مجلة Auto Express (أوتو اكسبريس) المتخصصة في السيارات، وأكد الموقع أن هذه السيارة ستحمل نظام دفع كهربائي مماثل لنظيره الموجود بسيارة سمارت EQ Forfour الكهربائية الصغيرة، وذلك لأن السيارة الفرنسية تستخدم نفس قاعدة العجلات المصمم عليها سيارات سمارت الصغيرة، وتبلغ قوة هذا المحرك 80 حصان، ويصل مدى بطاريته إلى 145 كيلومتر تقريبا.



وحتى الأن مازالت هذه الأخبار غير مؤكدة بشكل رسمي من رينو حتى الأن، وذكر الموقع أنه حصل على هذه المعلومات من أحد مصادره داخل الشركة الفرنسية، والذي أكد أن توينجو الكهربائية قادمة في وقت قريب ويحتمل أن يتم الكشف عنها خلال معرض جنيف 2020 للسيارات الذي سينطلق خلال شهر مارس القادم.