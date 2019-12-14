سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، خلال التعاملات الصباحية، حالة من الاستقرار في الأسواق، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب بعد موجة الارتفاع التي شهدتها الأسعار سابقًا.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 من 682 جنيها إلى 688 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 786 جنيها.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 590 جنيها، بالإضافة لسعر جرام الذهب عيار 14 وصل إلى 459 جنيها.
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التعليقات على استقرار أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 688 جنيهًا
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