

استقرار أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 688 جنيهًا استقرار أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 688 جنيهًا

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، خلال التعاملات الصباحية، حالة من الاستقرار في الأسواق، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب بعد موجة الارتفاع التي شهدتها الأسعار سابقًا.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 من 682 جنيها إلى 688 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 786 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 590 جنيها، بالإضافة لسعر جرام الذهب عيار 14 وصل إلى 459 جنيها.

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وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين عالميا، مع تراجع الأسهم بسبب تزايد المخاوف من احتمال تأثير انتشار فيروس "كورونا الجديد" على الاقتصاد الصيني، ما دفع المستثمرين للتخلص من الأصول مرتفعة المخاطر والبحث عن الملاذات الآمنة.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1579.42 دولار للأوقية (الأونصة).وفي وقت سابق من الجلسة وصل سعر الذهب لأعلى مستوى له منذ الثامن من يناير مسجلا 1586.42 دولار.وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1579.50 دولار.