البنتاجون يؤكد سقوط طائرة أمريكية في أفغانستان



سقوط طائرة أمريكية في أفغانستان سقوط طائرة أمريكية في أفغانستان



أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، على سقوط إحدى طائراتها في أفغانستان لكنها نفت إسقاطها من قبل حركة طالبان، وفقا لوكالة "فرانس برس".



وفي وقت سابق، ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين أن الهدف الذي أعلنت حركة "طالبان" المسؤولية عن إسقاطه هو طائرة عسكرية صغيرة للقوات الأمريكية.



ورجح المسؤولون أن الطائرة كان على متنها 10 أشخاص.

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وفي وقت سابق نقلت الوكالة عن متحدث فى حركة طالبان الأفغانية الإرهابية، إن الحركة أسقطت طائرة تحمل جنودا أمريكيين في غزنة.