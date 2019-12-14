أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الاثنين

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أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الاثنين

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار في الأسواق.

وسجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 130 جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100 إلى 130 جنيها، السجق من 110 إلى 125 جنيها، وتراوحت أسعار البفتيك والأستيك بين 110 و130 جنيها، وأسعار البرجر البلدى بين 100 و125 جنيها.

كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 150 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 و110 جنيها.

المصدر: الدستور

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