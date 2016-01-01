شارك معالي وزير النقل والمواصلات الاستاذ صالح الجاسر في اطلاق خدمات تاكسي المطار بهويتها الجديدة بعد ان تسلمت الشركة المشغلة لخدمات التاكسي سيارات هيونداي سوناتا 2020 لتكون الخطوة الاولى نحو الانتقال الى مستقبل النقل المستدام والارتقاء بمستوى خدمات المواصلات من والى مطارات المملكة بعد اعتماد الهوية المعتمدة لتكاسي المطار الذي تم إطلاقه بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل.
فقد تسلمت شركة الصفوة ليمو المتخصصة بالنقل والمواصلات التي فازت بمناقصة تشغيل خدمات التاكسي بهويته الجديدة الدفعة الاولى من شركة المجدوعي للسيارات – هيونداي سوناتا الجديدة 2020 المجهزة بأحدث المعدات والتقنية لخدمة وأمان الركاب لنقلهم من والى بعض من مطارات المملكة منها مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة، وعدد من المطارات الأخرى بالمملكه.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أكدت في وقت سابق عن اطلاق خدمات تاكسي المطار بشكل مميز لتتماشى مع رؤية المملكة 2030 المتعلقة بجودة الحياة ومنها خدمات النقل المستدام. وقد أعرب الأستاذ يوسف بن علي المجدوعي رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع السيارات بشركة المجدوعي للسيارات عن سعادته في المشاركة باطلاق خدمة تاكسي المطار من خلال توفير طرازات هيونداي الجديدة المناسبة والمجهزة باعلى التقنيات لتتماشى مع تطور خدمات النقل بالمملكة وذكر قائلا:” بدأنا بتسليم الدفعة الاولى على ان نقوم بتسليم باقي الدفعات المخصصة لمطار الرياض الدولي ، ثم نتبعها بدفعة جديدة لتشغيلها بمطار الملك عبدالعزيز بجدة من طرازات سوناتا 2020.”
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التعليقات على هيونداي المجدوعي تسلم 100 سيارة من تاكسي المطار بهويتها الجديدة
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