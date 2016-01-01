

لخداع الشرطة في أمريكا.. رجل يضع هيكلا عظميا بقبعة عسكرية في سيارته لخداع الشرطة في أمريكا.. رجل يضع هيكلا عظميا بقبعة عسكرية في سيارته

قررت الشرطة الأمريكية في ولاية أريزونا الجنوبية فرض غرامة على رجل يضع هيكلا عظميا بجانبه في السيارة.



وذكرت الشرطة الأمريكية، أن وضع رجل في الستينيات من عمره هيكلا عظيما مزيفا في المقعد الأمامي بجانبه في السيارة، وألبسه قبعة عسكرية في محاولة "خبيثة" لخداع الشرطة، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.



وكتب أحد ضباط الشرطة مخالفة له تقدر بنحو 200 دولار أمريكي بعد أن لاحظ الأمر وأخرجه من المسار.

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ويذكر أن تعتمد الولايات المتحدة منذ عقود وجود مسار تطلق عليه مسار "المركبات المرتفعة الأشغال" في الطرق السريعة، بهدف تقليص الازدحام المروري، وعلى الراغبين في المرور في هذا المسار أن يكون معهم في نفس السيارة شخص واحد أو أكثر، فيما يتم مخالفة السائق إن كان بمفرده.فيما كتبت الشرطة الأمريكية في ولاية أريزونا "تعتقد أن يمكنك استخدام مسار المركبات المرتفعة الأشغال بواسطة هيكل عظمي وهمي؟ أنت مخطئ".وأفادت السلطات الأمريكية بأن 7 آلاف شخص يخترقون هذا المسار سنويا، يعتمد بعضهم على حيل عدة، لكن الهيكل المزيف كان أمرا فريدا من نوعه.ونوهت الشرطة الأمريكية بأنه تم توقيف رجل في أبريل الماضي لقيادته مركبة في هذا المسار، وبجانبه تمثال عارضة أزياء، ولفتت إلى أساليب أخرى مثل أقنعة "هالوين" الموضوعة فوق الحقائب.ويختلف تطبيق النظام في هذا المسار من ولاية إلى أخرى، حيث إن بعض المرات يكتفي ضباط الشرطة بإبعاد المخالفين عنه، فيما يواجه السائقون في ولايات أخرى غرامات مالية مثل أريزونا.