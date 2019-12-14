أعلنت وزارة المالية عن نتائج بيع سندات خزانة بقيمة 6.75 مليار جنيه، لتدبير فجوتها التمويلية.
قالت الوزارة عبر موقعها الرسمي علي شبكة الإنترنت إنها باعت سند خزانة لاستحقاق 5 سنوات والمحدد بـ14 يناير 2025 بقيمة 3.75 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة نسبته 13.84%.
أضافت الوزارة أن أقل سعر فائدة لسند 5 سنوات بلغ 13.74% و أعلي سعر له وصل لـ13.9%، بمعدل تغطية قدره مرتين.
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التعليقات على المالية تبيع سندات خزانة بـ 6.75 مليار جنيه
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