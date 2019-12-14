

المالية تبيع سندات خزانة بـ 6.75 مليار جنيه المالية تبيع سندات خزانة بـ 6.75 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية عن نتائج بيع سندات خزانة بقيمة 6.75 مليار جنيه، لتدبير فجوتها التمويلية.



قالت الوزارة عبر موقعها الرسمي علي شبكة الإنترنت إنها باعت سند خزانة لاستحقاق 5 سنوات والمحدد بـ14 يناير 2025 بقيمة 3.75 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة نسبته 13.84%.



أضافت الوزارة أن أقل سعر فائدة لسند 5 سنوات بلغ 13.74% و أعلي سعر له وصل لـ13.9%، بمعدل تغطية قدره مرتين.

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بينما تم بيع سند خزانة 14 يناير 2030 المحدد بـ10 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، بمتوسط سعر فائدة نسبته 13.83% .وسجل أقل سعر فائدة للسند المطروح نحو 13.65% و أعلي سعر له بلغ 13.95% تم تغطيته مرتين.