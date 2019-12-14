

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الاثنين أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الاثنين

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك استقرار في أسعار الخضار اليوم الإثنين في الأسواق.



وأضاف نجيب، لـ" الدستور"، أن هناك تراجعا في أسعار الطماطم لتسجل 2.5 جنيه، بينما أسعار البطاطس تتراوح بين 2.5 و4.5 جنيها.



وسجلت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 9 و13 جنيها، وسعر كيلو البصل من 3 إلى 6 جنيهات.

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فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2 و3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2 و3 جنيهات.بينما انخفض سعر الكوسة ليترواح بين 5 و8 جنيهات مقابل 6 و9 جنيهات للكيلو لأسعار أمس.وسجل سعرالخيار ما بين 3 و7 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4 و7 جنيهات، والثوم بين 14 و20 جنيها، والملوخية بين 4 و6 جنيهات، والبسلة من 8 إلى 12 جنيها.وسجلت أسعار أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.وسجل سعر البنجر تراوح سعره بين 2 و4 جنيها، فى حين تراوح سعر القثاء من 2 إلى 3 جنيهات، بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 و5 جنيهات.