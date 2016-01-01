

«عاشقة صلاح» لـ«المصرى لايت»: سأزور «نجريج» قريبًا (حوار) «عاشقة صلاح» لـ«المصرى لايت»: سأزور «نجريج» قريبًا (حوار)

لم يدر قبل 10 أعوام من الآن، وهو يرتدى قميصه الأصفر المقلم بالأسود، أنه بتتابع السنوات سيصبح اسمه «ماركة عالمية»، فمن لاعب محلى يمثل المقاولون العرب إلى نجم أحد أعرق الأندية الأوروبية وهدافها على مدار موسمين متتالين، حالة وجد نفسه فيها فخر العرب محمد صلاح، ومعها أصبح له مريدون لا يرون إلا سواه على أرضية الملعب.



من مدينة ليفربول الإنجليزية إلى ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، لم تستطع السيدة كيرى إليزابيث منع إعجابها المفرط بالفرعون المصرى، خاصةً أنها من عشاق «الريدز»، فرغم حبها للفريق ككل، إلا أن الجناح القادم من قرية نجريج غيّر اهتمامها.



من الولايات المتحدة إلى المكسيك ولبنان والسلفادور ومصر وغيرها من الدول، حرصت «كيرى» على التوجه إلى هذه البلاد بقميص معشوقها الأول محمد صلاح، ملتقطةً عددا من الصور ستعرضها عبر موقع التواصل الاجتماعى «انستجرام».

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ورغم زيارتها السابقة إلى مصر، تسعى «كيرى» إلى العودة مجددًا حسب ما أعلنته عبر حسابها الشخصى، راغبة فى البحث عن الجداريات التى تحتوى على صور «مو»، والذى اعتبرته، فى بداية حديثها لـ«المصرى لايت» لاعبها المفضل حاليًا.ومن منطلق حبها الكبير لـ«الملك المصرى» سعت «كيرى» إلى الذهاب لمسقط رأسه بمحافظة الغربية حيث قرية نجريج بحثًا عن الجداريات المرسومة حسب ما أعلنت عنه، فى الوقت نفسه تتمنى أن تقابل أسرة «مو»، رغم عدم علمها بالطريقة التى تتمكن بها من الوصول إليهم.سبق لـ«كيرى» أن زارت مصر لـ3 مرات سابقة، وخلالها توجهت إلى عدد من المواقع الأثرية والتاريخية فى القاهرة والصعيد كان أبرزها معبد أبوسمبل، فيما تنوى خلال الفترة المقبلة قضاء 3 أسابيع تذهب فيها إلى قرية نجريج، ومنها إلى عروس البحر المتوسط الإسكندرية، ومن ثم تعود عبر نهر النيل إلى الجنوب لاستكمال رحلتها بالمعابد.يبدو من الوهلة الأولى، من واقع متابعة صورها وتكرار رحلتها إلى مصر، أنها تفضل محمد صلاح عن بقية لاعبى ليفربول، وحينما سألناها عما إذا كانت تشجعه فقط دون غيره أجابت: «جميع اللاعبين فى ليفربول فريدون، (مو) مطلع بشكل جيد على ثقافته، كما أنه لا يزال على اتصال جيد بجذوره، إلى جانب إيمانه وعلاقته بأسرته، وغيرها من الأمور».وتردف «كيرى»: «أنا لا أحب مقارنة (مو) ببقية اللاعبين، أنا فقط أتمتع بدعمه ومساندته خاصةً أنه متواضع للغاية ومؤمن ويركز اهتمامه لعائلته، أعتقد أنه يستحق الاحترام، وبموجب ما سبق أصبح مشهورًا».