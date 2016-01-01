مصرع عمار السخنة أخطر العناصر الإجرامية فى صحراء السويس



مصرع عمار السخنة أخطر العناصر الإجرامية مصرع عمار السخنة أخطر العناصر الإجرامية

لقى عنصر إجرامى شهير مصرعه إثر تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة





وورد معلومات لـ قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية مفادها تواجد بعض العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة الظهير الصحراوي بالكيلو 28 بطريق القطامية - العين السخنة بدائرة قسم عتاقة بنطاق أمن السويس واتخاذهم من المنطقة مكانًا لترويج المواد المخدرة، مستغلين طبيعتها كمنطقة صحراوية وتردد المتعاطين والمدمنين بها للشراء.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنطقة المشار إليها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط مجموعة العمل مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وعقب الوصول للمكان واستشعار العناصر بالقوات بادرت بإطلاق وابل من الأعيرة النارية متخذين من التباب الرملية ساترًا وعلى الفور بادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وبتمشيط منطقة التعامل تم العثور على جثة عنصر إجرامي شديد الخطورة اسمه الحركي / عمار السخنة والعثور بجواره على(بندقية آلية وخزينتين بداخلهما عدد 37 طلقة -500جم من مخدر الهيروين عدد 4 ميزان حساس - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") خاصين بالعنصر المذكور.

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بالوزارة وتنفيذًا لخطة القطاع لمواجهة وتصفية البؤر الإجرامية واستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والتي تتخذ من بؤرة السحر والجمال الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بأمني الإسماعيلية والشرقية مكانًا لترويج المواد المخدرة وتشكيل مجموعة عمل برئاسة القطاع وبمشاركة قيادات ومفتشي الأمن العام وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي لتصفية تلك البؤرة.