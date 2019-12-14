شهدت أسعار الدولار استقرارا في تعاملات نهاية اليوم الإثنين، ليسجل أدني قيمة له كمتوسط سعري لدي البنك المركزي المصري بـ 15.72 جنيه.
وصل سعر صرف الدولار ببنوك " الإسكندرية المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي" نحو 15.73 جنيه للشراء و 15.83 جنيه للبيع.
وسجل الدولار في بنوك " كريدي أجريكول، الأهلي اليوناني، مصر إيران للتنمية، التعمير والإسكان، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، التعمير والإسكان،عودة، الاستثمار العربي" نحو 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على استقرار أسعار الدولار في ختام التعاملات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق