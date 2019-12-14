

استقرار أسعار الدولار في ختام التعاملات استقرار أسعار الدولار في ختام التعاملات

شهدت أسعار الدولار استقرارا في تعاملات نهاية اليوم الإثنين، ليسجل أدني قيمة له كمتوسط سعري لدي البنك المركزي المصري بـ 15.72 جنيه.



وصل سعر صرف الدولار ببنوك " الإسكندرية المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي" نحو 15.73 جنيه للشراء و 15.83 جنيه للبيع.



وسجل الدولار في بنوك " كريدي أجريكول، الأهلي اليوناني، مصر إيران للتنمية، التعمير والإسكان، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، التعمير والإسكان،عودة، الاستثمار العربي" نحو 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع.

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ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " مصر، الأهلي، المصرف المتحد، سايب، الكويت الوطني، التنمية الصناعية،بلوم، البركة" عند 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الدولار ببنك المشرق نحو 15.78 جنيه للشراء و 15.88 جنيه للبيع، بالإضافة لمصرف أبوظبي الإسلامي لـ 15.77 جنيه للشراء و 15.86 جنيه للبيع.