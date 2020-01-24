وثق مقطع فيديو تم التقاطه من طائرة، رجلا يوجه أشعة ليزر على الطائرات التي تحاول الهبوط في أحد المطارات بولاية فلوريدا الأميركية، قبل أن يحاول استهدافها بأشياء ألقاها في اتجاهها.
واستمر تشارلي جيمس تشابمان في توجيه أشعة الليزر القوية باتجاه الطائرات، التي تحاول الهبوط في مطار ساراسوتا-برادينتون الدولي في فلوريدا، بالإضافة إلى طائرة مروحية تابعة لمكتب رئيس الشرطة بمقاطعة ماناتي.
ونشر المكتب بيانا أوضح فيه، أن المروحية لاحظت ما يقوم به تشابمان وطلبت من السلطات التدخل ومحاصرة المكان.
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التعليقات على بالفيديو.. "استفز" الطائرات بأشعة الليزر.. فنال عقابا رادعا
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