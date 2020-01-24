بالفيديو.. "استفز" الطائرات بأشعة الليزر.. فنال عقابا رادعا

آخر الأخباراخبار منوعة › بالفيديو.. "استفز" الطائرات بأشعة الليزر.. فنال عقابا رادعا

صورة الخبر: بالفيديو.. "استفز" الطائرات بأشعة الليزر.. فنال عقابا رادعا
بالفيديو.. "استفز" الطائرات بأشعة الليزر.. فنال عقابا رادعا

وثق مقطع فيديو تم التقاطه من طائرة، رجلا يوجه أشعة ليزر على الطائرات التي تحاول الهبوط في أحد المطارات بولاية فلوريدا الأميركية، قبل أن يحاول استهدافها بأشياء ألقاها في اتجاهها.

واستمر تشارلي جيمس تشابمان في توجيه أشعة الليزر القوية باتجاه الطائرات، التي تحاول الهبوط في مطار ساراسوتا-برادينتون الدولي في فلوريدا، بالإضافة إلى طائرة مروحية تابعة لمكتب رئيس الشرطة بمقاطعة ماناتي.

ونشر المكتب بيانا أوضح فيه، أن المروحية لاحظت ما يقوم به تشابمان وطلبت من السلطات التدخل ومحاصرة المكان.

وأضاف البيان أن رجال الشرطة قاموا بصعق تشابمان، بعد أن هددهم بغرض كان يمسكه يشبه المطرقة.

وقال قائد إحدى الطائرات، إن تشابمان وجه أشعة الليزر باتجاه قمرته مباشرة، لافتا إلى أن عينيه تضررت من أشعة الليزر الساطعة.

ووجهت السلطات عددا من التهم لتشامان، من بينها الاعتداء على رجل شرطة، وتوجيه أشعة الليزر باتجاه قائد طائرة وتعريضه للإصابة.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بالفيديو.. "استفز" الطائرات بأشعة الليزر.. فنال عقابا رادعا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
16421

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager