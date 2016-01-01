الدقهلية تحذر المواطنين من التعامل مع الإبل والخفافيش..اعرف السبب

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الدقهلية تحذر المواطنين من التعامل مع الإبل والخفافيش


اكد الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية انه لاتوجد حالات كورونا بالمحافظة حتى الان، مضيفا بأنه تم تكثيف الندوات الإرشادية بالمحافظة فور الإعلان عن ظهور المرض.

وأضاف أنه تم تكليف فريق التقصي الوبائي بالمديرية للكشف المبكر عن اَي حالة إصابة بالحيوانات بتكثيف الوعي لدي المواطنين للحفاظ على صحتهم والحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان وتنفيذا لخطة الطب البيطري لاحكام السيطرة لدخول او انتشار اَي أمراض وبائية للمحافظة.

وأضاف المنجي انه فى حالة الاشتباه فى الإصابة بمرض كورونا من خلال أعراض المرض وهى: عطس وكحة وإفرازات مخاطية و ارتفاع فى درجة الحرارة و التهاب رئوي حاد يؤدي إلى الوفاة يتم التواصل على الفور مع مستشفي الحميات والطب البيطري لاتخاذ اللازم والقضاء على العدوى .

وطالب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المواطنين بتوخي الحذر عند الاختلاط بالحيوانات وفصائل الإبل والخفافيش وعند التعامل مع المصابين بمرض كورونا نظرا لسهولة انتقاله بالهواء وتلوث الأيدي وجميع افرازات وسوائل المريض .

المصدر: elbalad

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