كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حدوث هزة ارضية في بعض المناطق بمحافظة القاهرة على رأسها منطقة حدائق القبة .
وأضاف " القاضي" في تصريح لـصدى البلد" أن الشبكة القومية للزلازل لم تسجل هزة ارضية تؤدي إلى زلزال اليوم في محافظات مصر، مشير إلى أن الهزة التي شعر بها المواطنون قد تكون ناتجة عن بعض اعمال البناء أو الكباري.
وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر انباء عن هزة ارضية صباح اليوم في محافظة القاهرة بمنطقة كوبري القبة ومصر الجديدة.
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التعليقات على القومية للزلازل تكشف حقيقة تعرض القاهرة لهزة أرضية
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