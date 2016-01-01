القومية للزلازل تكشف حقيقة تعرض القاهرة لهزة أرضية

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زلزال


كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حدوث هزة ارضية في بعض المناطق بمحافظة القاهرة على رأسها منطقة حدائق القبة .

وأضاف " القاضي" في تصريح لـصدى البلد" أن الشبكة القومية للزلازل لم تسجل هزة ارضية تؤدي إلى زلزال اليوم في محافظات مصر، مشير إلى أن الهزة التي شعر بها المواطنون قد تكون ناتجة عن بعض اعمال البناء أو الكباري.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر انباء عن هزة ارضية صباح اليوم في محافظة القاهرة بمنطقة كوبري القبة ومصر الجديدة.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هناك تساؤلات حول دخول مصر حزام الزلازل وهو ما نفاه موضحا: " الأمر طبيعي والمعهد بدأ يعلن عن هذه الظواهر من خلال البيانات الرسمية التي حازت اهتماما كبيرا من الجمهور".

وجدير بالذكر أن المعهد رصد يوم الاربعاء 15 يناير الماضي، هزة أرضية تقل قوتها عن 2 درجة بمقياس ريختر، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل، هزة أرضية بين طريق الفيوم ودهشور شعر بها من هم في نطاق الجيزة وأكتوبر.

المصدر: elbalad

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