لماذا سمي الإنسان بهذا الاسم.. فيديو



علي جمعة مفتي الجمهورية السابق علي جمعة مفتي الجمهورية السابق



قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الإنسان سمى بهذا الاسم لنسيانه، وأول من نسي سيدنا آدم عليه السلام.



وأضاف جمعة، خلال لقائه على فضائية "سي بي سي" أن الملاحدة يقولون "الكون فوضى"، مضيفًا: "لو تأملوا تأملا عاديا بسيطا سيجدونه عالما محكما فلا يعرفون علوم الفلك ولا النجوم، كما أن الأطباء ألفوا مجلدات في الطب وأنبهروا بتركيبة الإنسان".



وتابع: "الملحدين لا أمان لهم، وخلق الإنسان ضعيفا، وعلى الإنسان أن يقول "لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز العرش" وجدد إيمانك وابدأ من جديد، ومهما تعثرت ابدأ من جديد".

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وأكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الانشغال بأنس الله سبحانه وتعالى هو الأنس الحقيقي، ويتحقق ذلك بكثرة ذكر الله عز وجل.وقال: "من عرف ربه لم ينشغل بغيره ذلك لأن من عرف عظمة الله سبحانه وتعالى وقدره وكماله لا يمكن أن يجد من هو خير منه لينشغل عنه به، ومهما انشغل رغم إرادته عنه يضيق ويستوحش حتى يرجع للانشغال بأنس ربه فهو الأنس الحقيقي، ويتحقق ذلك بكثرة ذكره سبحانه وتعالى".وأضاف جمعة، أن من ذاق عرف ومن عرف اغترف، فمن ذاق حلاوة الأنس بالله لا يلتذ بغيره، ومن داوم على ذكره وصل إلى الأنس بربه حتى إن انشغل ظاهره بغيره يظل قلبه مع الله دائمًا.