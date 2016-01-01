قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الإنسان سمى بهذا الاسم لنسيانه، وأول من نسي سيدنا آدم عليه السلام.
وأضاف جمعة، خلال لقائه على فضائية "سي بي سي" أن الملاحدة يقولون "الكون فوضى"، مضيفًا: "لو تأملوا تأملا عاديا بسيطا سيجدونه عالما محكما فلا يعرفون علوم الفلك ولا النجوم، كما أن الأطباء ألفوا مجلدات في الطب وأنبهروا بتركيبة الإنسان".
وتابع: "الملحدين لا أمان لهم، وخلق الإنسان ضعيفا، وعلى الإنسان أن يقول "لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز العرش" وجدد إيمانك وابدأ من جديد، ومهما تعثرت ابدأ من جديد".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لماذا سمي الإنسان بهذا الاسم.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق