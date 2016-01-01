قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن معظم الناس لا ينطقون بعض الكلمات القرآنية بطريقة سليمة، ومنها فى سور الفاتحة والإخلاص.
وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد: «الناس تخطئ فى نطق قول الله تعالى «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»، فنطقها يكون بكسرة خفيفة وليست بالسكون.
واستكمل: «كل الناس بتخطا فى قراءة قول الله تعالى «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ»، فهى تنطق مضمومة، وليست بتسكين الفاء، فهذا خطأ غير مقبول فى أسماء الله وصفاته.
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التعليقات على خالد الجندي يحذر من أخطاء يرتكبها مصلون عند قراءة الفاتحة والإخلاص
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