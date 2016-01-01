خالد الجندي يحذر من أخطاء يرتكبها مصلون عند قراءة الفاتحة والإخلاص

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صورة الخبر: الشيخ خالد الجندى
الشيخ خالد الجندى

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن معظم الناس لا ينطقون بعض الكلمات القرآنية بطريقة سليمة، ومنها فى سور الفاتحة والإخلاص.

وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد: «الناس تخطئ فى نطق قول الله تعالى «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»، فنطقها يكون بكسرة خفيفة وليست بالسكون.

واستكمل: «كل الناس بتخطا فى قراءة قول الله تعالى «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ»، فهى تنطق مضمومة، وليست بتسكين الفاء، فهذا خطأ غير مقبول فى أسماء الله وصفاته.

جدير بالذكر أن تسكين الكاف من لفظ: «مالك يوم الدين» في سورة الفاتحة ليس من اللحن المغير للمعنى، لكنه مكروه ويحرم تعمده، ولو تعمده المصلي لم تبطل صلاته ولا قراءته، ففي المجموع للإمام النووي: «إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت، أو كسرها، أو كسر كاف إياك نعبد، أو قال إياء بهمزتين لم تصح قراءته وصلاته إن تعمد..

وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد، وإن لم يخل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين وصاد صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته، ولكنه مكروه ويحرم تعمده، ولو تعمده لم تبطل قراءته ولا صلاته، هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور».

المصدر: dmc

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