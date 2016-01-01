كشفت الإعلامية أماني الخياط كواليس اللقاء السري بين المرشد والأخوات ومن قام بالتسجيل.
وقالت أماني الخياط خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» إن محمد بديع مرشد الإخوان التقي بالاخوات قبل 25 يناير 2011، موضحة أن مرشد الإخوان وجه خلال اللقاء كل الأفكار القطبية المطلوب تكون اكثر ترسيخا بداخلهم.
وأضافت أماني الخياط أن محمد بديع تحدث مع الاخوات عن جاهلية المجتمع، مؤكدا أن التنظيم الإرهابي كان جزء من المخطط الدولي لتصعيد المتأسلمين للحكم بإشراف من دول كبرى وأجهزة استخباراتية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على كواليس اللقاء السري بين المرشد والأخوات .. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق