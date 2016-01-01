يمكن أن ينتقل السرطان من شخص لآخر. تم طرح هذه الفرضية من قبل مجموعة من العلماء من المعهد الكندي للدراسات المتقدمة، بحسب Focus.de.
الميكروبيوم هو عدد كبير من البكتيريا الصغيرة الموجودة على الجلد أو في الأعضاء.
وفقًا لأنصار هذه الفرضية، يمكن أن يلعب الاستعمار الجرثومي لجسم الإنسان دورًا في انتقال الأمراض مثل السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان.
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التعليقات على علماء كنديون يعتقدون أن مرض السرطان معد
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