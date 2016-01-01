

عمره 18 سنة وثروته 5 ملايين دولار أمريكى ..تعرف على جوش ريتشاردز ملك التيك توك عمره 18 سنة وثروته 5 ملايين دولار أمريكى ..تعرف على جوش ريتشاردز ملك التيك توك

جوش ريتشاردز، شاب كندى في الثمانية عشرة من عمره، انضم إلى موقع الفيديوهات القصيرة TikTok منذ 3 سنوات كمستخدم عادى يقوم بتصوير الفيديوهات ورفعها على الموقع.



وبدأ جوش في عمل فيديو له مع شقيقته وكان أول فيديو له ، ثم بعد ذلك مع أصدقائه وكانت الفيديوهات من نوعية القيام بتصوير مواقف مضحكة له مع أصدقائه وتسجيل بعض المقاطع الموسيقية، وغيرها.



وفي صيف عام 2016 وصل عدد متابعي جوش على التطبيق إلى 26 ألف، ويصل عدد متابعيه الآن 11.4 مليون متابع بالإضافة إلى 2.9 مليون متابع عدد متابعيه على موقع انستجرام.

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وصرح جوش لموقع New York Post بأن الفيديوهات التى يقوم بنشرها هى فيديوهات للمراهقين والشباب وانتاج محتويات مرحة ومواقف مضحكة.ويقول جوش إن تطبيق TikTok على عكس المواقع الأخرى مثل فيسبوك ويوتيوب وانستجرام لا يقوم بالدفع للمشاهير عليه وبدلا عن ذلك تتكفل الماركات والشركات التى يقوم بالإعلان لها الدفع.ويري جوش أن شركات الموسيقي والمطربين من الممكن أن يحققوا مليارات الدولارات من خلال تيك توك حيث ان كل فيديو يتم رفعه أو نشره على الموقع يحتوى 15 ثانية من المقاطع الموسيقية أو الأغانى، وأنه يمكن لشخص لديه عدد 4 مليون متابع على التطبيق أن يربح حوالى 2000 دولار للأغنية الواحدة في فيديو واحد.ولقب جوش بملك تيك توك في شهر مايو العام الماضى نظرا لعدد متابعيه الهائل والذى كان سببا في دخوله عالم التمثيل، وتبلغ ثروة جوش من شهرته على مواقع التواصل الاجتماعى 5 مليون دولار أمريكى.