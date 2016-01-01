

تخفيضات على أسعار كيا سبورتاج 2020 الجديدة تخفيضات على أسعار كيا سبورتاج 2020 الجديدة

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT الوكيل الحصري للعلامة الكورية كيا في مصر، عن تخفيض أسعار طرازات سبورتاج 2020.



وأوضحت الشركة في بيان أسعار حصل كونتكت كارز على نسخه منه، أن التخفيضات على "سبورتاج" التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وصلت إلى 35 ألف جنيه على جميع الفئات.



زودت سبورتاج بمجموعة واسعة من مزايا الأمان والقوة والأداء ومنحت محرك سعة 1.6 لتر مع ناقل حركة 6 سرعات يولد قوة 140 حصان.

تتميز سبورتاج بمواصفات أمان متمثلة في 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية، مكابح مضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونياً EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HAC ونظام الاتزان الالكتروني عند المنعطفات، مكابح يد الكترونية EPB مع إمكانية التثبيت Auto Hold.



