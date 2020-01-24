تعرضت امرأة روسية لموقف مخيف اضطرها للبقاء رهينة داخل مطبخها لمدة يومين، وذلك بسبب قطتها الشرسة التي هاجمتها كلما حاولت الخروج.
ونشرت مؤسسة لإنقاذ الحيوانات في مدينة أرخانجيلسك الروسية، بيانا أوضحت فيه مجريات الأحداث، قائلة إنه في التاسع عشر من يناير الجاري، لمحت امرأة تسير في الشارع، سيدة تلوح من شباك مطبخها الكائن في الطابق الثالث من أحد المباني.
وقالت المرأة للمارة، إنها بحاجة للمساعدة لتخرج من مطبخها، الذي بقيت داخله لمدة يومين، خوفا من قطتها التي كانت تتصرف بطريقة غريبة وعدوانية، وفق ما ذكر موقع "أوديتي سنترال".
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التعليقات على "قطة شريرة" تحبس امرأة يومين.. وفرق الإنقاذ تتدخل
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