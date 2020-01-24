وضعت قدمها على «تابلوه» السيارة.. فأصيبت بجروح خطيرة

يهوى الكثير وضع قدميه على «تابلوه» السيارة أثناء سيرها، مما يعرضهم لخطورة كبيرة مثلما حدث مع سيدة بريطانية.
نشرت الشرطة البريطانية صورة أشعة سينية تظهر أن ساقي المرأة أصيبا بكسور بالغة، على ما أوردت صحيفة "ميترو" البريطانية، حيث ظهر الساق الأول مخلوع بالكامل وأصيب الآخر بكسور بالغة.
وبحسب ما جاء بسكاي نيوز، فقد كانت السيدة ترفع رجليها فوق «تابلوه» السيارة عندما وقع حادث التصادم.
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