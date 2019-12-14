

ارتفع جنيهين.. سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد ارتفع جنيهين.. سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، الأحد 26 يناير 2020، بمقدار جنيهين لكل جرام، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق، 690 جنيهًا، بعد أن كان 689 جنيها بمستهل التعاملات، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.



ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأحد 26 يناير 2020، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.



سعر جرام الذهب عيار 21

وسجلت أسعار الذهب اليوم، الأحد 26 يناير 2020، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر، 690 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 789 جنيهًا بارتفاع جنيهين.

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سعر جرام الذهب عيار 18وبلغ سعر جرام الذهب اليوم، الأحد، عيار 18، حوالى 591 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 459 جنيها.السعر العالمي للذهببينما سجل السعر العالمى للذهب حوالى 24525 جنيها للأوقية.الجنيه الذهبأما سعر الجنيه الذهب، فقد سجل 5520 جنيها.أسعار الذهب بالمصنعيةوتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة.