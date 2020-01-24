حظك اليوم.. توقعات الأبراج الأحد 26 يناير 2020
الحمل: 21/3 إلى 20/4
ربما تجد من يساعدك فى الخطط طويلة الأمد ولكن لا تثق كعادتك فى كل ما يعرض عليك.
الثور : 21/4 إلى 20/5
أنت عنيد والمنافسة قد تزيدك عِندا وإصرارا على ما تريده، ومن ينافسك قد يواجه مباراة عنيفة.
الجوزاء: 21/5 إلى 20/6
التخطيط والتنظيم قبل أداء أى عمل يقى من الخسارة وأنت دائماً ما تتفاعل بناءً على الأحداث، وهذا قد يكلفك الكثير.
السرطان: 21/6 إلى 20/7
أحيانا لا ترى إلا وجهة نظرك، حتى وإن كان من يناقشك أفكاره منطقية، لا داعى لأن تتفاعل والشخص المقابل منفعلا.
الأسد: 21/7 إلى 20/8
تبدو متحمسًا ونشيطًا بالرغم من حبك للكسل والرفاهية.. طاقاتك فى أعلى دراجاتها وتسبق الكثير.
العذراء: 21/8 إلى 20/9
قدراتك على التركيز عالية، ولكن فقط عندما تريد بالرغم من رغباتك المتقطعة للتوحد مع نفسك.
الميزان : 21/9 إلى 20/10
كعادتك تعمل من أجل أهدافك ولكن ليس بهدوئك، وقد تتصور الأمور أكبر من حجمها حتى إنك قد تصل لأكثر مما تمنيته.
العقرب: 21/10 إلى 20/11
بالرغم من أنك تستطيع أن تهدأ وتستمتع بالراحة لفترة إلا أن حماسك وطموحك يسببان لنفسك توترًا وإرهاقًا عصبيًا.
القوس: 21/11 إلى 20/12
قد لا تجد الدعم من الأصدقاء، ولكن ما يهمك هم من يعملون تحت إدارتك خاصة إذا ازدحم العمل.
الجدى: 21/12 إلى 20/1
القمر يملأ أجواءك طاقة وقد تنجز الكثير وتتصرف بأسلوب أكثر جرأة من أسلوبك الدمث وبالتالى تجنى الكثير فى مجال العمل.
الدلو: 21/1 إلى 20/2
مكان عطارد يسبب فى دعم طاقاتك الإبداعية المنفردة، ولابد أن تستفيد من ذهنك المتقدم.
الحوت: 21/2 إلى 20/3
أنت فى شدة الحساسية، ولا تأخذ أى تعليق أو تهريج بشكل شخصى.. ثقتك وإيمانك بنفسك هو ما يهمك.
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