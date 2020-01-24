

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الأحد 26 يناير 2020 حظك اليوم.. توقعات الأبراج الأحد 26 يناير 2020

الحمل: 21/3 إلى 20/4



ربما تجد من يساعدك فى الخطط طويلة الأمد ولكن لا تثق كعادتك فى كل ما يعرض عليك.



الثور : 21/4 إلى 20/5

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أنت عنيد والمنافسة قد تزيدك عِندا وإصرارا على ما تريده، ومن ينافسك قد يواجه مباراة عنيفة.الجوزاء: 21/5 إلى 20/6التخطيط والتنظيم قبل أداء أى عمل يقى من الخسارة وأنت دائماً ما تتفاعل بناءً على الأحداث، وهذا قد يكلفك الكثير.السرطان: 21/6 إلى 20/7أحيانا لا ترى إلا وجهة نظرك، حتى وإن كان من يناقشك أفكاره منطقية، لا داعى لأن تتفاعل والشخص المقابل منفعلا.الأسد: 21/7 إلى 20/8تبدو متحمسًا ونشيطًا بالرغم من حبك للكسل والرفاهية.. طاقاتك فى أعلى دراجاتها وتسبق الكثير.العذراء: 21/8 إلى 20/9قدراتك على التركيز عالية، ولكن فقط عندما تريد بالرغم من رغباتك المتقطعة للتوحد مع نفسك.الميزان : 21/9 إلى 20/10كعادتك تعمل من أجل أهدافك ولكن ليس بهدوئك، وقد تتصور الأمور أكبر من حجمها حتى إنك قد تصل لأكثر مما تمنيته.العقرب: 21/10 إلى 20/11بالرغم من أنك تستطيع أن تهدأ وتستمتع بالراحة لفترة إلا أن حماسك وطموحك يسببان لنفسك توترًا وإرهاقًا عصبيًا.القوس: 21/11 إلى 20/12قد لا تجد الدعم من الأصدقاء، ولكن ما يهمك هم من يعملون تحت إدارتك خاصة إذا ازدحم العمل.الجدى: 21/12 إلى 20/1القمر يملأ أجواءك طاقة وقد تنجز الكثير وتتصرف بأسلوب أكثر جرأة من أسلوبك الدمث وبالتالى تجنى الكثير فى مجال العمل.الدلو: 21/1 إلى 20/2مكان عطارد يسبب فى دعم طاقاتك الإبداعية المنفردة، ولابد أن تستفيد من ذهنك المتقدم.الحوت: 21/2 إلى 20/3أنت فى شدة الحساسية، ولا تأخذ أى تعليق أو تهريج بشكل شخصى.. ثقتك وإيمانك بنفسك هو ما يهمك.