أعلنت وزارة المالية، نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم الأحد، وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يوما 13.98%، وأقل عائد 13.70%، ومتوسط العائد 13.98%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.
وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 266 يوما 14.41%، وأقل عائد 14.19%، ومتوسط العائد 14.36%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.
وتستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
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التعليقات على تراجع العائد على أذون الخزانة
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