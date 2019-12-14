تراجع العائد على أذون الخزانة

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تراجع العائد على أذون الخزانة

أعلنت وزارة المالية، نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم الأحد، وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يوما 13.98%، وأقل عائد 13.70%، ومتوسط العائد 13.98%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.

وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 266 يوما 14.41%، وأقل عائد 14.19%، ومتوسط العائد 14.36%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.

وتستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وشهد العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضًا.

المصدر: الدستور

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