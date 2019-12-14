«المركزي» يعلن تراجع الدين المحلي 2.4%

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«المركزي» يعلن تراجع الدين المحلي 2.4%

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، عن تسجيل الدين المحلي الإجمالي نحو 4.186 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 4.288 تريليون جنيه بنهاية الربع الأخير من العام المالي الماضي، بانخفاض قدره 102.8 مليار جنيه، بهبوط 2.4%.

وأرجع المركزي الهبوط إلى تسجيل صافي الدين المحلي الحكومي نحو 3.658 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 3.73 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، بانخفاض نسبته 1.9%.

وانخفض صافي الدين المحلي الحكومي نتيجة تراجع أرصدة السندات والأذون؛ لتسجل 3.811 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 3.875 تريليون جنيه بنهاية يونيو.

المصدر: الدستور

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