الأبيض الثلجي ينافس في شتاء 2020.. ما بقاش موضة في الصيف بس



الأبيض الثلجي ينافس في شتاء 2020 الأبيض الثلجي ينافس في شتاء 2020

تحرص المرأة علي الظهور بإطلالة أنيقة طوال الوقت وفى كل فصل من فصول السنة، وتفضل الكثيرات منهن ارتداء اللون الأبيض بشكل خاص فى مناسبات اجتماعية معينة أو خلال فصل الصيف، لكن الجديد وفقًا لموقع "harpersbazaar" أنه فى خلال عام 2020 أصبح يمكنهن ارتداؤه أيضًا فى فصل الشتاء، ليقتحم هذا اللون موضة ملابس المرأة فى الشتاء.



وعلى مر العصور كان اللون الأبيض من الألوان المستبعدة فى الملابس، وخاصة خلال فصل الشتاء، لكن دوما تفاجئنا الموضة بكل ما هو مستبعد من الأذهان ليتصدر صفحات الموضة العالمية والأزياء، ويخطف العيون أينما تحرك مرتديه، وقد ظهر هذا اللون وتربع على عرش الموضة خلال حقبة الستينات، لكنه كان ممزوجًا ببعض النقوشات والخطوط العريضة الطولية أو المربعات التى تشبه مربعات قطعة الشطرنج، وأحيانًا كان يدخل فى بعض القصات، ودوما كان مصممو الأزياء لا يلجأون إليه كثيرا باستثناء بعض خطوط الموضة المرتبطة بفساتين الزفاف وبعض ملابس السهرة.



وطلت علينا الموضة العالمية ببعض الموديلات لشتوية التى كان اللون الأبيض الثلجى جزء رئيسيا فيها، سواء للأحذية البوت أو القمصان الرجالى أو الجيب القصيرة والطويلة، وكانت الموديلات مرتبطة بالصباح والمساء والسهرات والكاجوال والكلاسيك على حد سواء.



جامبسوت أبيض



هذا النوع من الملابس البيضاء فى شكل جامبسوت مناسبة للارتداء خلال الفترات الصباحية بالشتاء، ويمكنك اختيارها لإطلالة العمل على سبيل المثال مع جاكيت بأى لون.

بليزر أبيض

الجاكت الابيض ينافس فى الجمال



ولعاشقات الإطلالات الكلاسيكية، فإن هذا البليزر الأبيض سيكون من الخيارات الجيدة والأأنيقة خلال فصل الشتاء، التى تمنع من ترتيدها إطلالة نقية وجميلة ومبهجة فى نفس الوقت.







البالطو الطويل لنهار الشتاء



هذا البالطو الطويل المصنوع من الفرو يثبت أن اللون الأبيض لم يعد يقتصر على الملابس الصيفية فقط، بل يمكن ارتدائه فى الشتاء بكل أناقة.



السوارية



أما إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة سواريه، فقد يكون هذا الفستان المصنوع من الساتان أحد الخيارات الجيدة لإطلالتك.



الابيض لكل اوقات اليوم فى الصباح والمساء

ولإطلالة بلون موحد "مونوكورم" فإن الجيب ذات اللون الأبيض، والشيميز الطويل من نفس اللون سيكونا خيارًا جيدًا لإطلالة مختلفة، ويمكنك اختيار حذاء شتوى "بوت" باللون الأسود لإضفاء لمسة من الدفء إليها.

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