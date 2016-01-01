ماذا تعرف عن القلق واضطراباته ومن بين أعراضه نوبات الهلع والصداع

يمكن لأي شخص الإصابة بالقلق ، والذي تؤثر اضطراباته على ما يقرب من 20 ٪ من الأشخاص في الولايات المتحدة، مما يجعله أكثر الأمراض العقلية شيوعا بين الأميركيين، وأثبتت الدراسات أن النساء أكثرعرضة بنسبة 60 ٪ من الرجال للإصابة باضطراب القلق في حياتهم، وعلى الرغم من أنه من الطبيعي الشعوربالتوترأوالقلق في بعض الأحيان إلا أن اضطراب القلق تكون أكثر خطورة لأنه يتسبب في تعرضك للخلل في الأنشطة اليومية، والحالات التي لم تتم معالجتها، يمكن أن تسبب الشلل، ونجد أن بعض الأشخاص يتعرضون لترك عملهم ويفضلون الجلوس في المنزل للبعد عن الأخريين، وخلال الأسطرالقادمة سنتعرف أكثر عن مرض القلق وفقا لموقع " healthgrades".
يقول الدكتور جيمس سيمور، مدير برنامج التعافي من الصدمات في سييرا توسكون في توسون أن هناك بعض العلامات التي تشير إلي إصابتك بالقلق، ومنها: -الرهاب الاجتماعي .
-الخوف الشديد من التعامل مع الأشخاص.
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