ماذا تعرف عن القلق واضطراباته ومن بين أعراضه نوبات الهلع والصداع



ماذا تعرف عن القلق واضطراباته ماذا تعرف عن القلق واضطراباته

يمكن لأي شخص الإصابة بالقلق ، والذي تؤثر اضطراباته على ما يقرب من 20 ٪ من الأشخاص في الولايات المتحدة، مما يجعله أكثر الأمراض العقلية شيوعا بين الأميركيين، وأثبتت الدراسات أن النساء أكثرعرضة بنسبة 60 ٪ من الرجال للإصابة باضطراب القلق في حياتهم، وعلى الرغم من أنه من الطبيعي الشعوربالتوترأوالقلق في بعض الأحيان إلا أن اضطراب القلق تكون أكثر خطورة لأنه يتسبب في تعرضك للخلل في الأنشطة اليومية، والحالات التي لم تتم معالجتها، يمكن أن تسبب الشلل، ونجد أن بعض الأشخاص يتعرضون لترك عملهم ويفضلون الجلوس في المنزل للبعد عن الأخريين، وخلال الأسطرالقادمة سنتعرف أكثر عن مرض القلق وفقا لموقع " healthgrades".



يقول الدكتور جيمس سيمور، مدير برنامج التعافي من الصدمات في سييرا توسكون في توسون أن هناك بعض العلامات التي تشير إلي إصابتك بالقلق، ومنها: -الرهاب الاجتماعي .



-الخوف الشديد من التعامل مع الأشخاص.

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-نوبات الهلع المفاجئة.-الخوف من الذهاب إلى مكان تعتقد أنك لن تكون قادرًا على الفرار منه.-التعرض للإجهاد اللاحق للصدمة.وتقول الدكتورة آنا غليزر، دكتوراه في الطب أستاذة مساعدة سريرية في قسم الطب النفسي في جامعة كاليفورنيا، وكلية سان فرانسيسكو للطب: "في بعض الأحيان يكون هناك حافز لبدء اضطراب القلق ، فالتوتر يعد من الأسباب التي تزيد فرص الإصابة بالقلق، كما أن التعرض للخسارة العدية من الأسباب التي تزيد فرص التعرض للقلق"وهناك العديد من الأعراض التي تشير إلي إصابة الشخص بالقلق، ومنها:-التعرق.-الاحمرار بالجسم.-الرهاب الاجتماعي.-الشعور بالنقص.-ألم في المعدة.-الصداع الشديد.-الشعور بالإجهاد الشديد.وأوضح التقرير، أن علاج القلق يساهم بشكل كبير في التخلص من الأعراض، وهذا الأمر يكون بشكل كبير عن طريق تناول بعض الأدوية التي تقلل من الأعراض.