طقس الغد شديد البرودة ليلا وشبورة على الطرق والصغرى في سانت كاترين صفر

آخر الأخباراخبار مصر › طقس الغد شديد البرودة ليلا وشبورة على الطرق والصغرى في سانت كاترين صفر

صورة الخبر: طقس الغد شديد البرودة
طقس الغد شديد البرودة


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة.



كما يتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، فيما يشهد شمال الصعيد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.



وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن أن محافظة القاهرة ستكون العظمى بها 19 درجة بينما الصغرى 7 درجات، وفى محافظة الإسكندرية تكون العظمى 17 والصغرى 9 درجات ، وفى مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 7 درجات ، وفى محافظة سوهاج تتوقع أن تكون العظمى 21 درجة والصغرى 6 درجات ، وفى قنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات ، وفى مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء تكون العظمى 11 درجة والصغرى 00 درجة.



وتشهد القاهرة الكبرى اليوم الأحد ، طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما يشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طقس الغد شديد البرودة ليلا وشبورة على الطرق والصغرى في سانت كاترين صفر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
13196

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager