فيديو.. 8 معلومات عن قصر هارى وميجان فى كندا.. سعره 21 مليون إسترلينى



قصر هارى وميجان فى كندا قصر هارى وميجان فى كندا

أبدت ميجان ماركل زوجة الأمير هارى اهتمامًا بقصر مذهل على الواجهة البحرية فى كندا، يبلغ سعره 21 مليون جنيه إسترليني، وصفته الصحافة البريطانية بأنه يوفر بداية جديدة مثالية للزوجين وطفلهما أرتشى البالغ من العمر ثمانية أشهر بعد قرارهما بالانفصال عن العائلة المالكة البريطانية.



وقال وكيل عقارى كندى لصحيفة "ذا صن" البريطانية إن ميجان عبرت عن اهتمامها بالمنزل الذى يقع فى حى كيتسيلانو الفاخر المعروف بأنه ملاذ للأثرياء ويوفر الكثير من الاسترخاء والهدوء.



كان هارى وميجان قد شاركا فى اجتماع طارئ فى ساندرينجهام مع الأمير تشارلز والأمير وليام بعد إعلانهما التخلى عن الحياة الملكية وأنهما سيقسمان وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية ويقضيان وقتًا طويلاً فى كندا.

قد يعجبك أيضا...

وأعلنت الملكة إليزابيث الثانية - فى رسالة شخصية عميقة - أنها وافقت على قيام ميجان وهارى بالمضى قدماً فى هذه الخطوة، قائلة إن الزوجين سوف "يعيشان فترة انتقالية" بين المملكة المتحدة وكندا.والحياة الملكية مليئة بالقيود والقواعد التى لا يمكن لأفرادها مخالفتها، والالتزام بها طالما حملوا صفة الملكية، وذلك لكى يحافظوا على تميزهم وسط الناس، ومن المعروف أن العائلة المالكة البريطانية الأكثر تشددا تجاه هذه القواعد ولا يسمح بمخالفتها إلا فى أضيق الحدود، لكن بعد إعلان هارى حفيد الملكة إليزابيث، وزوجته ميجان ماركل تخليهما عن الحياة الملكية ليعيشا كأشخاص عاديين يتمتعون باستقلال مادى، سقطت من عليهما الكثير من القواعد والبروتوكولات الملكية.ويرصد "اليوم السابع" من خلال الفيديو التالى أهم مزايا القصر.يقع القصر فى حى كيتسيلانو الفاخر بكندايقع القصر على الشاطئ ويتمتع بإطلالة بانورامية على المحيطتبلغ مساحته 6900 قدم مربع.يتكون القصر من 4 طوابقيضم 6 غرف نوم و5 حمامات سيتيح لهارى وميجان حماية خصوصيتهما المطلوبة.يبلغ طول أسوار القصر 20 قدمًا بجوار الشاطئ.سيجاوران رجل الأعمال الكندى الشهير تشيب ويلسون.