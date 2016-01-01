يعد الإفطار من الوجبات الهامة والصحية، وتقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل أكواب البطاطس بالزبادي ،والحلو كوكتيل الكركدية بالتوت:
أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي
مقادير أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي :
نصف كيلو بطاطس بيوريه ناعمة
ملح فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة فلفل احمر جاف مجروش
الحشو
زبادي ثوم مفروم التزيين
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة كبيرة فلفل احمر جاف مجروش
1 كوب زبدة مذابة
أوراق شبت
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التعليقات على هنفطر إيه النهاردة.. أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي والحلو عصير الكركديه بالتوت
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