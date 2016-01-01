هنفطر إيه النهاردة.. أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي والحلو عصير الكركديه بالتوت



أكواب البطاطس البيوريه أكواب البطاطس البيوريه



يعد الإفطار من الوجبات الهامة والصحية، وتقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل أكواب البطاطس بالزبادي ،والحلو كوكتيل الكركدية بالتوت:



أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي



مقادير أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي :



نصف كيلو بطاطس بيوريه ناعمة

ملح فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة فلفل احمر جاف مجروش

الحشو

زبادي ثوم مفروم التزيين

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة كبيرة فلفل احمر جاف مجروش

1 كوب زبدة مذابة

أوراق شبت

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