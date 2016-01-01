هنفطر إيه النهاردة.. أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي والحلو عصير الكركديه بالتوت

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صورة الخبر: أكواب البطاطس البيوريه
أكواب البطاطس البيوريه


يعد الإفطار من الوجبات الهامة والصحية، وتقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل أكواب البطاطس بالزبادي ،والحلو كوكتيل الكركدية بالتوت:

أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي

مقادير أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي :

نصف كيلو بطاطس بيوريه ناعمة
ملح فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة فلفل احمر جاف مجروش
الحشو
زبادي ثوم مفروم التزيين
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة كبيرة فلفل احمر جاف مجروش
1 كوب زبدة مذابة
أوراق شبت

طريقة تحضير أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي :

* تخلط البطاطس البيوريه مع البقدونس والنعناع والملح والفلفل الأسود والشطة

* يشكل الخليط على شكل أقراص وتجوف من المنتصف

* يضاف خليط الزبادي والثوم إلى أكواب البطاطس
* تسيح الزبدة مع البابريكا والشطة وتضاف على الوجه

* تزين بالشبت وتقدم

طريقة عمل كوكتيل الكركديه بالتوت للشيف شريف الحطبي :

مقادير كوكتيل الكركديه بالتوت :

كركاديه جاهز
1 علبة توت كريم
توت شربات
رمان

طريقة تحضير كوكتيل الكركديه بالتوت :

* تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم العصير

المصدر: elbalad

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