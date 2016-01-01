يعتبر الكرنب من اكثر الخضراوات التي تعمل على انقاص الوزن وحرق الدهون، فهي تحتوي على الالياف، ويصنع من الملفوف الشوربة التي تستخدم للتخسيس والرجيم، كما انها سريعة في انقاص الوزن.
وتقول خبيرة التغذية سندس محمود، إنه "يمكن تناول شوربة الكرنب لمدة اسبوع ، ثم العودة الى النظام الغذائي الذي لا يؤدي السمنة ، وان زاد الوزن فعليك بشوربة الملفوف مرة ثانية".
الكرنب:
مكونات شوربة الكرنب :
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التعليقات على في أسبوع.. أسرع شوربة لـ إنقاص الوزن وحرق الدهون
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