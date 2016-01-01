كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون فى "معهد يونيس كينيدي شرايفر الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية" أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين للحوامل يمكن الأمهات من الحد من خطر تعرضهن للولادة قبل الأوان.
وأفاد الباحثون، في الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "لانسيت" الطبية ، أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين يوميًا، بدءًا من الأسبوع السادس من الحمل وحتى الأسبوع السادس والثلاثين، قد يقلل من خطر الولادة قبل الأوان بين الأمهات لأول مرة.
إجمالًا، قررت التجربة السريرية، التي شملت أكثر من 11,000 امرأة في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، أن النساء اللائي يتناولن جرعات منخفضة من الأسبرين يوميًا كن أقل عرضة بنسبة 11 في المائة للولادة قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل ، مقارنةً بأولئك اللاتي خضعن للعلاج الوهمي.
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التعليقات على مفاجأة.. الأسبرين مفيد للحوامل
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