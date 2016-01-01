مجلس النواب يعلن موعد انتخابات البرلمان المقبلة .. تفاصيل

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انتخابات البرلمان

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن القنوات الإرهابية الضالة التي تهدف إلى تشويه صورة مصر واحداث بلبلة في الشارع المصري؛ لم يعد لها تأثير حيث إن المصريين لديهم مناعة ضد الشائعات التي يطلقوها.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن أكبر دليل على فشل محاولات الجماعة الإرهابية الاحتفال المصري بعيد الشرطة وتقديم الورود الي الشرطة المصرية في الشوارع .

وتحدث وهدان، عن مشروع إجراء الانتخابات للنواب والشيوخ في يوم واحد، وذلك لاحتواء كافة الأحزاب؛ موضحا أن حزبه «الوفد» يهدف إلى الدخول في البرلمان المقبل بحوالي 300 نائب.

وأكد وهدان أن العديد من الدول تجري الانتخابات للبرلمان والشيوخ والمحليات في يوم واحد مثل الولايات المتحدة، منوها أنه في مصر لا مانع من إجراء تلك التجربة لتوفير النفقات.

وأشار وهدان، أن موعد انتخابات مجلس النواب القادمة في شهر نوفمبر المقبل، وسوف تعلن اللجنة العليا للانتخابات ذلك.

المصدر: elbalad

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