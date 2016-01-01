

شاهد.. قفازات الكترونية تعيد الحياة للمايسترو العالمي جواو مارتينز شاهد.. قفازات الكترونية تعيد الحياة للمايسترو العالمي جواو مارتينز

استطاع عازف البيانو العالمي جواو كارلوس مارتينز، البالغ من العمر 79 عامًا، من العزف على البيانو مجددًا بفضل قفازات الكترونية مبتكرة.







ترك المايسترو البرازيلي العزف وأصبح غير قادر على عزف سيمفونياته المفضلة على البيانو، بسبب معاركه مع المرض، لكنه الآن قادر على اللعب مرة أخرى دون عناء مع تسعة من أرقامه العشرة بعد أن اختصر في استخدام إبهامه.

قد يعجبك أيضا...

أكد موقع ديلي ميل البريطاني، الجمعة، أنه يعد أحد أكبر المترجمين الفوريين لموسيقى يوهان سيباستيان باخ ، وسيستخدمالآن "قفازات الكترونية" لإحداث تحول مثير في الأداء.ومن المقرر أن يعود مجيدًا إلى قاعة كارنيجي في نيويورك في أكتوبر كجزء من حفل موسيقي يحتفل بالذكرى الستين لظهوره الأول هناك.لقد مرت 21 عامًا على آخر مرة تمكن فيها مارتينز من العزف على البيانو بحرية بعد إصابته بأمراض تنكسية في الدماغ وإصابة في ذراعه في إحدى مباريات كرة القدم.تقاعد في مارس الماضي بعد 24 عملية جراحية حاولت جميعها إعادة الحركة، لكنه اضطر للعمل في الغالب كقائد منذ أوائل 2000ـقال مارتينز لوكالة أسوشيتيد برس: "بعد أن فقدت أدواتي ويدي ولم أستطع العزف على البيانو، كان هناك جثة داخل صدري، إلى أن ابتكر المصمم Ubiratã Bizarro Costa، قفازات الكترونية مغطاة بالنيوبرين خصيصًا للموسيقي.وقال كوستا: "لقد صنعت الطرز الأولى بناءً على صور يديه، لكن تلك كانت بعيدة عن أن تكون مثالية، لقد اقتربت من المايسترو في نهاية حفل موسيقي في مدينتي سوماري، في ريف ساو باولو، سرعان ما لاحظت أنهم لن يعملوا، لكنه دعاني إلى منزله لتطوير المشروع".