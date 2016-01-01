كيا الجبر تقدم 10 سيارات جوائز للسائقين الملتزمين

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صورة الخبر: كيا الجبر تقدم 10 سيارات جوائز للسائقين الملتزمين
كيا الجبر تقدم 10 سيارات جوائز للسائقين الملتزمين

أعلنت كيا الجبر اعتزازها بدعم ورعاية ⁧‫#حملة_80‬⁩ التوعوية لرفع مستوى السلامة على الطريق والتي دشنها ⁧‫المرور السعودي‬⁩ و المركز الوطني لسلامة الطرق ولمن لم يحظى بفرصة الحصول على المكافآت النقدية يمكنه التسجيل على الموقع للدخول على سحب على عشر سيارات كيا مقدمة من كيا الجبر.

للتقدم على السحب: اضغط هنا

يشترط توفر الشروط التالية:

لديك رخصه قيادة سارية المفعول
مقيم داخل المملكة العربية السعودية
خلو ملف المتسابق من المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية خلال سنة هجرية (التفحيط – قطع الإشارة – قيادة المركبة تحت تأثير المسكر – السرعة الزائدة)

صورة الخبر: كيا الجبر تقدم 10 سيارات جوائز للسائقين الملتزمين

صورة الخبر: كيا الجبر تقدم 10 سيارات جوائز للسائقين الملتزمين

المصدر: المربع نت

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