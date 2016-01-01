

كيا الجبر تقدم 10 سيارات جوائز للسائقين الملتزمين كيا الجبر تقدم 10 سيارات جوائز للسائقين الملتزمين

أعلنت كيا الجبر اعتزازها بدعم ورعاية ⁧‫#حملة_80‬⁩ التوعوية لرفع مستوى السلامة على الطريق والتي دشنها ⁧‫المرور السعودي‬⁩ و المركز الوطني لسلامة الطرق ولمن لم يحظى بفرصة الحصول على المكافآت النقدية يمكنه التسجيل على الموقع للدخول على سحب على عشر سيارات كيا مقدمة من كيا الجبر.



للتقدم على السحب: اضغط هنا



يشترط توفر الشروط التالية:

لديك رخصه قيادة سارية المفعولمقيم داخل المملكة العربية السعوديةخلو ملف المتسابق من المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية خلال سنة هجرية (التفحيط – قطع الإشارة – قيادة المركبة تحت تأثير المسكر – السرعة الزائدة)







