أعلنت كيا الجبر اعتزازها بدعم ورعاية #حملة_80 التوعوية لرفع مستوى السلامة على الطريق والتي دشنها المرور السعودي و المركز الوطني لسلامة الطرق ولمن لم يحظى بفرصة الحصول على المكافآت النقدية يمكنه التسجيل على الموقع للدخول على سحب على عشر سيارات كيا مقدمة من كيا الجبر.
للتقدم على السحب: اضغط هنا
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التعليقات على كيا الجبر تقدم 10 سيارات جوائز للسائقين الملتزمين
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