

ننشر أحدث قائمة سعرية لطرازات شيفروليه في مصر ننشر أحدث قائمة سعرية لطرازات شيفروليه في مصر

أخطرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه في مصر شبكة موزعيها بقائمة الأسعار الجديدة الخاصة بطرازات العلامة الأمريكية المتوافرة بالسوق المحلية.



ووفقاً للقائمة السعرية التي حصلت "سيارات الوفد"، على نسخة منها، فإن أسعار سيارة شيفروليه "ماليبو"، قد حصلت على تخفيضات بلغت 10 آلاف جنيه.

وطال الخصم جميع فئات ماليبو الثلاث، حيث أصبح سعر الفئة الأولى من "ماليبو" 2019 بعد الخصم، 369990جنيها، بدلا من 389990 جنيها.

أما الفئة الثانية من "ماليبو 2019"، فأصبح سعرها 399990، بدلا من 419990 جنيها، كذلك تراجع سعر أعلى فئة من "ماليبو 2019"، إلى 429990 جنيها، بدلا من 449990جنيها.



وتقدم "سيارات الوفد"، لقرائها المقبلين على الشراء، القائمة الكاملة لموديلات شيفروليه في مصر:



