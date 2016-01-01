

تعرف على أسباب رائحة الزيت المحترق داخل السيارة تعرف على أسباب رائحة الزيت المحترق داخل السيارة

مع مرور الوقت تتعرض السيارات إلى بعض المشاكل والأعطال، ومن المشاكل الشائعة هي ظهور رائحة زيت محرك محترق داخل السيارة، وتسبب هذه الرائحة الكريهة في إزعاج الركاب، كما أنها قد تشكل خطراً كبيراً على المحرك في حال إهمال علاج أسباب هذه المشكلة.



لذا خلال السطور القادمة سوف نعرض لكم أبرز الأعطال المسببة لظهور هذه الرائحة الكريهة.



1- تسرب الزيت من المحرك

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في حال تهالك المحرك قد يحدث تسريب للزيت منه ويتساقط على العادم، ومع ارتفاع الحرارة الشديد للمحرك والعادم فإنه يؤدي إلى احتراق الزيت، وبالتالي تتسرب الرائحة داخل مقصورة السيارة.2- تلف أو تآكل حلقات المكبسإذا تعرضت حلقات المكبس “الشنابر” إلى التلف أو التآكل، فإنه يؤدي إلى تسرب الزيت إلى داخل غرف الاحتراق، وهو ما يتسبب في احتراقه نتيجة الحرارة الشديدة، وفي هذه الحالة نلاحظ خروج دخان أزرق من عادم السيارة، بالإضافة إلى ظهور رائحة الزيت المحترقة الكريهة داخل السيارة.3- تسرب من ليات أو أنابيب تبخير الزيتفي حال تعرض ليات أو انابيب تبخير الزيت الموجودة في المحرك للتلف أو التشقق فإنها تؤدي إلى تسريب الزيت من المحرك إلى عادم السيارة مما يتسبب في احترقه أيضاً، وبالتالي ظهور رائحة الزيت.في جميع الحالات فإن تسرب الزيت يشكل خطورة بالغة على المحرك ويعرضه للتلف، لذا يجب في حال ظهور رائحة احتراق للزيت داخل السيارة، القيام بفحص مستوى الزيت في المحرك وتزويده في حال تناقصه، والتوجه على الفور لمركز الصيانة لمعالجة هذه المشكلة قبل تفاقمها.