

أسعار سينوفا senova اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور أسعار سينوفا senova اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار سينوفا senova اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.



سينوفا a1

senova a1 سيدان تبدأ من 157.000 جنيه حتى 184.000 جنيه لأعلى فئة



نتيجة بحث الصور عن ‫سينوفا a1‬‎

سينوفا x25senova x25 سيدان تبدأ من 219.000 جنيه حتى 234.900 جنيه لأعلى فئةنتيجة بحث الصور عن ‫سينوفا x25‬‎سينوفا x35senova x35 سيدان تبدأ من 200.000 جنيه حتى 210.000 جنيه لأعلى فئة







