تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار سينوفا senova اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.
سينوفا a1
senova a1 سيدان تبدأ من 157.000 جنيه حتى 184.000 جنيه لأعلى فئة
نتيجة بحث الصور عن سينوفا a1
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التعليقات على أسعار سينوفا senova اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور
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