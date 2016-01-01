منح مهرجان دار أوبرا دريسدن "زيمبر أوبر" بمدينة دريسدن الألمانية وسام "سانت جورج" هذا العام للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأعلن الاتحاد المنظم للمهرجان أن وفدا سيسلم السيسي الجائزة في فئة السياسة والثقافة غدا الأحد في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال الاتحاد، في حيثيات منح الوسام، إنه يتم بذلك تكريم رجل دولة "حامل للأمل ومشجع لقارة بأكملها"، مشيدة بالسيسي كـ "باني جسور متميز وصانع سلام في منطقة شمال أفريقيا المتسمة بأزمات صعبة"، مضيفة أنه يبحث عن الحوار مع كافة الأطراف ويعتبر "مرساة للناس وآمالهم".
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التعليقات على مهرجان ألماني يكرم السيسي: "صانع سلام ومشجع لقارة بأكملها"
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