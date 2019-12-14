

إنتاج الصين من الغاز الطبيعي يقفز 12% إنتاج الصين من الغاز الطبيعي يقفز 12%

قفز إنتاج الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 11.5% خلال العام الماضي إلى 177.7 مليار متر مكعب، مقارنة بـ161.02 مليار متر مكعب في 2018، وفقا لبيانات رسمية نُشرت، السبت.



وبحسب بيانات اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، التي تتولى التخطط لاقتصاد الصين، كان إنتاج الغاز الطبيعي في البلد قد حقق زيادة نسبتها 7.5% في 2018 على أساس سنوي.



وأوضحت البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن واردات الصين من الغاز الطبيعي ارتفعت بنسبة 6.5% في 2019 لتسجل 132.2 مليار متر مكعب.

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وبلغ الاستهلاك الواضح للغاز الطبيعي في العام الماضي 306.7 مليار متر مكعب، بزيادة 9.4% على أساس سنوي.وقالت شركة بتروتشاينا، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، إن استهلاك الغاز الطبيعي يتوقع أن يزيد بنسبة 8.6% ليصل إلى 330 مليار متر مكعب في عام 2020، وسط جهود البلاد لمعالجة تلوث الهواء.وتعزز الصين الاستخدام الفعال وواسع النطاق للغاز الطبيعي في قطاعات تشمل الوقود الصناعي والطاقة المولدة من الغاز الطبيعي والنقل.وبموجب خطة عمل، كُشف النقاب عنها في عام 2018 وتستمر على مدار 3 سنوات للسيطرة على تلوث الهواء، فإن الصين ستعزز حصة الغاز الطبيعي في إجمالي استهلاكها الأول من الطاقة ليصل إلى 10% بحلول عام 2020.وتواصل الحكومة الصينية التحول عن الفحم إلى جانب خفض تكلفة الغاز عبر تخفيض الضرائب المفروضة عليه.وكانت نتائج تقرير صناعي أصدره المعهد الصيني لتخطيط وهندسة الطاقة الكهربائية، أظهر تحسن هيكل استهلاك الطاقة في الصين، خلال العام 2018، مع تزايد استخدام الطاقة النظيفة.وأشار التقرير إلى أن استهلاك الطاقة الأنظف بما فيها الغاز الطبيعي والكهرومائية والنووية والرياح، شكّلت نسبة 22.1% من استهلاك الطاقة في الصين عام 2018، بارتفاع 1.3% مقارنة بالعام 2017.وبلغ استهلاك الفحم 59% من إجمالي استهلاك الطاقة في الصين عام 2018، بانخفاض 1.4 نقطة مئوية على أساس سنوي.