

النفط الكويتي ينخفض 60 سنتا ليبلغ 63.57 دولار النفط الكويتي ينخفض 60 سنتا ليبلغ 63.57 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي، اليوم السبت، إلى 60 سنتا ليبلغ 63.57 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 64.17 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أكثر من 2% أمس الجمعة بفعل المخاوف من اتساع نطاق فيروس تاجي ظهر في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم الأمر الذي قد يكبح الطلب على السفر والطاقة.



وأودى الفيروس بحياة 26 شخصا وأصاب أكثر من 800 وأدى إلى تعليق خدمات النقل العام في عشر مدن صينية في حين ظهرت حالات إصابة في عدة دول آسيوية أخرى وفي فرنسا والولايات المتحدة.

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وتحدد سعر التسوية لخام برنت أمس الجمعة عند 69ر60 دولار للبرميل منخفضا 1.35 دولار بما يعادل 2.2% في حين أغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي على 54.19 دولار حيث فقدت 1.4 دولار أو 2.5%.