

أسباب صحية وراء المعاناة من الدوار أسباب صحية وراء المعاناة من الدوار

المعاناة من الدوار والدوخة تعتبر من الأمور المزعجة التي تصيب الإنسان أحيانا، ربما لتنبهه إلى معاناته من مشكلات صحية مصاب بها، تتطلب الانتباه دون تأجيل، مثلما نوضح عبر أسباب وراء المعاناة من الدوار.



الجفاف



أحيانا ما يكون العلاج الأمثل هو كوب من المياه، حيث يؤدي جفاف الجسم إلى تراجع نسب الدماء، ما يؤدي إلى وصول نسب قليلة منه للمخ، ومن ثم المعاناة من الدوخة أو الدوار، الأمر الذي يتطلب شرب أكواب من المياه مع ضرورة زيارة الطبيب في حال عدم تغير الأمور للأفضل مع شرب 2 لتر من المياه.

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التوترمن الوارد أن تؤدي الزيادة في نسب الأدرينالين عند الإحساس بالتوتر، إلى الشعور بالدوخة والدوار، ما يتطلب محاولة التنفس لأكثر من مرة في هدوء، إلا أن أن تطور الأمور إلى أسوأ والمعاناة من نوبات الهلع يحتاج لزيارة الطبيب القادر على وصف العلاج المثالي للأزمة.الحساسيةفي وقت تعتبر فيه الأذن الداخلية هي المسؤولة عن الاتزان، نجد أن اقتحام الجسم من قبل الأتربة أو غيرها من الملوثات ومسببات الحساسية، يعمل على التسبب ببعض الالتهابات للأذن الوسطى، ما يتجاوب معه الجسم عبر تعديل نسب الضغط في الدم، ليصاب الإنسان بالدوخة في تلك الحالة، وهو الأمر الذي يتطلب الانتباه إلى مسببات الحساسية لديك، سواء تمثلت في أطعمة أو في حيوانات أليفة.التقدم في العمريمر الرجال والنساء الأكبر من 50 عاما، بتغيرات في الأذن الداخلية، تعمل على معاناتهم من الدوخة أو الدوار لأقل الأسباب، مثلما يحدث عند الوقوف بشكل مفاجئ بعد الاستلقاء في وضعية خاطئة، من هنا ينصح الأطباء كبار السن دائما بالوقوف ببطء دون استعجال.انخفاض السكر في الدمتخطي الوجبات أو المعاناة من داء السكري، تزيد من فرص انخفاض السكر في الدم، الذي يؤدي بالتبعية إلى الإحساس بالدوخة أو الدوار، بدرجة تحتاج لتناول السكريات عبر مشروب مفيد مثل البرتقال، مع ضرورة استشارة الأطباء في حال لم ينجح المشروب أو الطعام في علاج الأزمة.الرياضةمن الوارد أن يؤدي تغيير وضعيات الجسم سريعا، أثناء ممارسة الرياضة البدنية، إلى الإحساس بالدوخة بدرجة ملحوظة، ما يحتاج إلى التسخين جيدا قبل البدء، مع المشي قليلا بعد انتهاء فترة ممارسة الرياضة.انخفاض ضغط الدمتنتج أغلب مشاعر الدوخة أو الدوار عن انخفاض ضغط الدم، ما يحدث مع التقدم في العمر في كثير من الأحيان ويستحق المتابعة مع الطبيب في تلك الحالة.الأزمات القلبية والسكتاتأحيانا ما تكشف الدوخة عن المعاناة من سكتات أو أزمة قلبية مفاجئة، وخاصة إن اقترنت بآلام في الصدر، ضيق النفس، ألم في الذراع، غثيان، حيث يتطلب الأمر حينئذ سرعة التواصل مع الأطباء.