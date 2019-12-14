نشر أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 25 يناير

شهدت «أسعار الفاكهة» في سوق العبور، اليوم السبت 25 يناير 2020، حالة من الاستقرار، وتنشر «بوابة أخبار اليوم» الأسعار كالتالي:
يتراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال السكري 2 و4 جنيهات، أما البرتقال "أبوسرة" تراوح سعره ما بين 3 و5 جنيهات، واليوسفي ما بين 1.5 و6 جنيه للكيلو، والليمون البلدي سجل ما بين 7 و11 جنيها للكيلو.
ووصل سعر كيلو البلح الرملي بين 5 إلى 8 جنيهات، والتفاح الأمريكي ما بين 17 و23 جنيها، والكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلو بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيه
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