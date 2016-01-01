رضا عبدالعال: الأهلي يهين صالح جمعة وحسين السيد.. فيديو



صالح جمعة صالح جمعة



أكد رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق أن المارد الأحمر إذا اهتم بلاعب فهو قادر على الحصول عليه مهما مضي الوقت وبطريقة لا يتخيلها أحد.



وأضاف عبدالعال في تصريحات فضائية: لا يوجد لاعب انتقل من الزمالك إلي الأهلي واعتزل بطريقة مشرفة له ولتاريخه وانصح لاعبي الزمالك بعدم الانتقال للشياطين الحمر .



وأوضح: اهتمام الأهلي بمصطفى محمد شئ طبيعي وأنصحه بعدم الرحيل عن صفوف الزمالك لأنه لا يوجد لاعب انتقل إلى الأهلي واعتزل بطريقة مشرفة.

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وأردف: الأهلي يهين صالح جمعة وحسين السيد ويجب الاستغناء عنهم مادام لا يوجد استفادة منهم وغير مرغوب به حتى لو خرج من النادي واشتغل على توك توك ".واختتم رضا عبدالعال تصريحاته قائلا: انتقلت من الزمالك إلى الأهلي لأن النادي طلب رحيلي وكنت قريب من السعودية .https://www.facebook.com/MBCMasr/videos/190658901991088/?t=10