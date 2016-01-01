رضا عبدالعال: الأهلي يهين صالح جمعة وحسين السيد.. فيديو

أكد رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق أن المارد الأحمر إذا اهتم بلاعب فهو قادر على الحصول عليه مهما مضي الوقت وبطريقة لا يتخيلها أحد.
وأضاف عبدالعال في تصريحات فضائية: لا يوجد لاعب انتقل من الزمالك إلي الأهلي واعتزل بطريقة مشرفة له ولتاريخه وانصح لاعبي الزمالك بعدم الانتقال للشياطين الحمر .
وأوضح: اهتمام الأهلي بمصطفى محمد شئ طبيعي وأنصحه بعدم الرحيل عن صفوف الزمالك لأنه لا يوجد لاعب انتقل إلى الأهلي واعتزل بطريقة مشرفة.
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