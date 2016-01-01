رضا عبدالعال: الأهلي يهين صالح جمعة وحسين السيد.. فيديو

آخر الأخباراخبار الرياضة › رضا عبدالعال: الأهلي يهين صالح جمعة وحسين السيد.. فيديو

صورة الخبر: صالح جمعة
صالح جمعة


أكد رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق أن المارد الأحمر إذا اهتم بلاعب فهو قادر على الحصول عليه مهما مضي الوقت وبطريقة لا يتخيلها أحد.

وأضاف عبدالعال في تصريحات فضائية: لا يوجد لاعب انتقل من الزمالك إلي الأهلي واعتزل بطريقة مشرفة له ولتاريخه وانصح لاعبي الزمالك بعدم الانتقال للشياطين الحمر .

وأوضح: اهتمام الأهلي بمصطفى محمد شئ طبيعي وأنصحه بعدم الرحيل عن صفوف الزمالك لأنه لا يوجد لاعب انتقل إلى الأهلي واعتزل بطريقة مشرفة.

وأردف: الأهلي يهين صالح جمعة وحسين السيد ويجب الاستغناء عنهم مادام لا يوجد استفادة منهم وغير مرغوب به حتى لو خرج من النادي واشتغل على توك توك ".

واختتم رضا عبدالعال تصريحاته قائلا: انتقلت من الزمالك إلى الأهلي لأن النادي طلب رحيلي وكنت قريب من السعودية .

https://www.facebook.com/MBCMasr/videos/190658901991088/?t=10

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رضا عبدالعال: الأهلي يهين صالح جمعة وحسين السيد.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
62835

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager