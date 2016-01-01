عرضت فضائية يورو نيوز ، تقريرا عن تواصل المظاهرات في فرنسا ضد قانون إصلاح أنظمة التقاعد.
ناقش مجلس الوزراء الفرنسي أمس الجمعة مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون وأحاله على البرلمان، رغم ضغوط النقابات التي نظّمت تظاهرات وإضراب في أرجاء البلاد. وسارت المظاهرات في كافة أرجاء فرنسا.
وقد عبرت المظاهرة وسط العاصمة، حيث انطلقت قبل الظهر من ساحة الجمهورية في اتجاه ساحة كونكورد. ويواجه معارضو مشروع إصلاح أنظمة التقاعد تحديا للحفاظ على استمرارية الحركة الاحتجاجية، خصوصا بعد توصل الحكومة إلى اتفاق مع النقابات الأكثر اعتدالا.
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