تواصل المظاهرات في فرنسا ضد قانون إصلاح أنظمة التقاعد

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تواصل المظاهرات في فرنسا


عرضت فضائية يورو نيوز ، تقريرا عن تواصل المظاهرات في فرنسا ضد قانون إصلاح أنظمة التقاعد.

ناقش مجلس الوزراء الفرنسي أمس الجمعة مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون وأحاله على البرلمان، رغم ضغوط النقابات التي نظّمت تظاهرات وإضراب في أرجاء البلاد. وسارت المظاهرات في كافة أرجاء فرنسا.

وقد عبرت المظاهرة وسط العاصمة، حيث انطلقت قبل الظهر من ساحة الجمهورية في اتجاه ساحة كونكورد. ويواجه معارضو مشروع إصلاح أنظمة التقاعد تحديا للحفاظ على استمرارية الحركة الاحتجاجية، خصوصا بعد توصل الحكومة إلى اتفاق مع النقابات الأكثر اعتدالا.

وتصاعد التوتر إلى أعلى درجاته هذا الأسبوع بعد تسجيل عدة انقطاعات في الكهرباء تبنتها الكونفدرالية العامة للعمل التي احتجزت الشرطة بعض عناصرها لفترة وجيزة. وفيما دعت الحكومة إلى تطبيق عقوبات، اتهمها مارتينز بأنها "تزيد تأجيج الأوضاع".

وقد اندلعت أعمال عنف في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، بعد تجمع أصحاب السترات الصفراء مؤخرأ إلى جانب العمال، للمشاركة في أطول إضراب تشهده فرنسا في تاريخها.

ويحتج المتظاهرون على إصلاح قانون المعاشات الذي وضعته الحكومة الفرنسية، ووقعت اشتباكات بينهم وبين الشرطة الفرنسية في باريس حيث أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

المصدر: يورو نيوز

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