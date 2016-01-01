رضا عبد العال: القيم والمبادئ تطبق حسب "المزاج" في النادي الأهلي..فيديو

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صورة الخبر: النادي الأهلي
النادي الأهلي


أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق، أن القلعة الحمراء تكيل بمكيالين مع اللاعبين ولم يكن هناك تقدير لتاريخي عندما تركت نادي الزمالك للانتقال إلى الأهلى وأخرجوني من قائمة كأس العالم.

وأضاف رضا عبدالعال في تصريحات فضائية: أن نادي العين الإماراتي أراد وقتها التعاقد معي ورفضت الخروج لرغبتي في اللعب للأهلي أو الاعتزال بنهاية الموسم وفي ذلك الوقت تعاقد العين مع عبيدي بيليه .

وأوضح عبدالعال أن طاهر ابو زيد وكان وقتها عضوا في مجلس إدارة النادي الأهلي أبلغني بأنه إذا كانت هناك فرصة للخروج والاحتراف اذهب ولكني رفضت ولم يحترموا تاريخي .

واختتم رضا عبدالعال، قائلا: القيم والمبادئ لا تسير علي الجميع ولكن علي حسب رغبتهم داخل النادي الأهلي وهذا ما حدث مع وليد ازارو وكهربا وصالح جمعة.

https://www.facebook.com/MBCMasr/videos/109736127143249/?t=19

المصدر: elbalad

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