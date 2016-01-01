قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد انخفاضا شديدا هذا الأسبوع في درجات الحرارة الصغرى حوالي 7 درجات مئوية في ساعات الليل في القاهرة، وتشهد درجات الحرارة العظمى تزايدا تدريجيا خلال النهار بعد أن كانت منخفضة بحوالي 4 درجات في الأسبوع الماضي.
وتابعت شاكر، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بداية من اليوم حتى الثلاثاء القادم ستتراوح درجات الحرارة العظمى من 17 إلى 18 درجة مئوية، وتسجل درجات الحرارة الصغرى من 6 إلى 7 درجات مئوية.
ونصحت بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم لتجنب الإصابة بنزلات البرد، وأن شدة الرياح واتجاهها هي المؤثر الأول في انخفاض درجات الحرارة بشكل شديد وملحوظ.
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التعليقات على نصائح بارتداء الملابس الثقيلة.. الأرصاد تحذر من انخفاض 7 درجات ليلا.. فيديو
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