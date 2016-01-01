شاهد.. طارق شوقي يعرض فيديو عن خطوات تطوير نظام التعليم المصري

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صورة الخبر: وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم


أعد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، عرضًا بالفيديو عن "خطوات تطوير نظام التعليم المصري" مدعومًا بصوته من أجل عرضه في مؤتمر دولي بالسودان ظهر اليوم في العاصمة السودانية، الخرطوم.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لقد أبدى الزملاء في السودان الشقيقة اهتمامًا كبيرًا ومعهم دول شرق أفريقيا بالتعرف على التجربة المصرية".

وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا: "لذلك تمت دعوتي لتقديم هذا العرض، ولكن لظروف العمل آثرت البقاء في مصر على أن يتم عرض الفيديو الذي أعددته، أثناء المؤتمر اليوم إن شاء الله".

وقال وزير التربية والتعليم: "أدعو المصريين لمشاهدة هذا الفيديو المنشور على صفحتي عبر فيس بوك، لعلنا نرى من خلال رؤية هذا العرض ما تم إنجازه حتى الآن ونتذكر الفلسفة وراء خطوات تطوير التعليم المصري".

وفيما يلي ينشر "صدى البلد" الفيديو الذي نشره وزير التربية والتعليم عن خطوات تطوير التعليم المصري:

https://www.facebook.com/tshawki/videos/10222300930376817/?t=0

المصدر: elbalad

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