كورونا.. الفيروس القاتل يضرب دولا جديدة في أوروبا وجنوب شرق آسيا للمرة الأولى

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إصابات بفيروس كورونا

بعد ظهوره في الصين، أعلنت عدة دول وجود إصابات بفيروس كورونا القاتل الذي أصاب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في شتى أنحاء العالم لمنع حدوث وباء عالمي.

وارتفع عدد حالات الوفاة في الصين من 26 حالة، أمس الجمعة، وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة في ووهان مركز تفشي الفيروس والتي تم عزلها صحيا بشكل فعلي مع مسارعة الصين لاحتواء انتشار الفيروس.

والغالبية العظمى من حالات الإصابة وكل حالات الوفاة المؤكدة حتى الآن كانت في الصين، ولكن تم أيضا اكتشاف الفيروس في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا.

ولأول مرة ظهر الفيروس في أوروبا، حيث أعلنت السلطات الفرنسية إصابة أول حالة بكورونا، فيما أكد وزير الصحة الماليزي، دزلكفلي أحمد، اليوم السبت، اكتشاف 3 إصابات بفيروس كورونا، وهي الأولى في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

ويمكن أن يسبب فيروس كورونا الجديد الالتهاب الرئوي، الذي قد يكون قاتلا في بعض الحالات.

المصدر: elbalad

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